Pierwsze aresztowania po zamachach na Sri Lance. Coraz więcej danych o cudzoziemcach

iedem osób aresztowała lankijska policja po zamachach, do jakich doszło w Wielkanoc. Ataków terrorystycznych dokonano w trzech kościołach oraz w pięciu hotelach. Aktualny bilans mówi o 207 osobach zabitych oraz o około 500 rannych. Wśród ofiar śmiertelnych jest co najmniej 27 obcokrajowców, wcześniej informowano o 11 ofiarach-cudzoziemcach. Według lokalnej prasy, jednym z zabitych jest polski obywatel.Polski MSZ weryfikuje informację, jaką przekazał lankijskiej gazecie "Daily Mirror" dyrektor Szpitala Narodowego na Sri Lance. Jak pisaliśmy, według jego informacji wśród zabitych są obywatele Polski , Danii, Chin, Japonii, Pakistanu, USA, Indii, Maroka i Bangladeszu.Minister obrony Sri Lanki poinformował, że w związku z serią eksplozji aresztowano siedem osób. Brak informacji, jaki związek z zamachami mogą mieć zatrzymane osoby. Wcześniej podawano, że były to ataki samobójcze. W wielkanocny poranek na Sri Lance w wielkanocny poranek doszło do serii eksplozji . Ofiarami ataków bombowych padli wierni zgromadzeni na nabożeństwach w kościołach w miejscowościach Kochchikade, Katuwapitiya i Batticaloa oraz goście luksusowych hoteli Shangri La, Cinnamon Grand i Kingsbury w stolicy kraju Kolombo. Gdy doszło do siódmej eksplozji, władze Sri Lanki wprowadziły do odwołania godzinę policyjną.MSZ apeluje do wszystkich Polaków, którzy przebywają w tym kraju, by skontaktowali się z ambasadą w Indiach.