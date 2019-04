"Ofiary" pistoletów na wodę i perfum trudno zliczyć. Lany Poniedziałek to zmora okulistów

Śmingus Dyngus może skończyć się na ostrym dyżurze okulistycznym. • Fot. Łukasz Wądołowski / Agencja Gazeta

Monika Przybysz

Silny strumień wody może uszkodzić oko. • Fot. naTemat

udzka fantazja nie ma granic. Jak najlepiej się o tym przekonać? Na ostrym dyżurze okulistycznym w Lany Poniedziałek. Gdy pogoda dopisuje, jest tylko gorzej - twierdzą lekarze. Byli już pacjenci "trafieni" jajkiem dla zabawy. Niestety, skorupka pękła, a jej fragmenty utknęły choremu w gałce ocznej. "Ofiar" pistoletów na wodę i perfum trudno się doliczyć.W tradycji ludowej, zwyczaj oblewania wodą - czyli Śmigus Dyngus - miał sprzyjać płodności, być oznaką powitania wiosny, symbolizować oczyszczenie po mijającej zimie. Niektórzy tę tradycję biorą zbyt dosłownie i wymyślają przeróżne sposoby na "urozmaicenie" wielkanocnego święta.Na pewno zarówno dorośli jak i dzieci powinni dobrze się zastanowić nim sięgną po pistolety na wodę. Siła, z jaką woda wydostaje się z takie urządzenia, może być bardzo różna. Gdy jednak strumień zostanie skierowany prosto w oko - uraz gwarantowany. Mowa przede wszystkim o uszkodzeniu rogówki, która jest niezwykle silnie unerwiona, a także możliwości wylewu krwi do wnętrza gałki ocznej.Wody toaletowe i perfumy mogą być wyprodukowane na bazie alkoholu. Ten z kolei ma na oczy silnie drażniący wpływ. Mówimy wtedy o ryzyku urazu chemicznego, gdy do wnętrza gałki ocznej dostanie się szkodliwa substancja. Wiąże się to np. z bolesnym stanem zapalnym, a nawet możliwością zbliznowacenia rogówki i upośledzenia widzenia.Dyngusowa euforia sprzyja sięganiu po przeróżne płyny, które akurat mamy po ręką. Gdy jednak będzie to np. brudna woda , która dostanie się do oka, to stan zapalny mamy jak na zamówienie. Dlatego w takich sytuacjach warto przede wszystkim szybko oczyścić okolice oczu i przepłukać solidnie czystą wodą, a w razie potrzeby skonsultować się z okulistą.Kultywując wielkanocną tradycję warto pamiętać, że coraz więcej osób korzysta na co dzień z soczewek kontaktowych. Jeśli nieopatrznie skierujemy strumień wody w oko, soczewka może pęknąć i uszkodzić strukturę oka.Jak bardzo może to być niebezpieczne świadczy historia burmistrza Krosna Odrzańskiego Marka Cebuli. W czasie gminnego festynu, strażacy ochotnicy wystrzelili bardzo silny strumień z działka wodnego prosto w twarz włodarza miasta. Mężczyzna cudem nie stracił wzroku, przeszedł skomplikowane leczenie. Sprawa znalazła swój finał w sądzie, który uznał winę strażaków i nakazał m.in. wypłatę odszkodowania.