Prawicowy tygodnik wieszczy sukces PiS i Biedronia. Opublikowali nowy sondaż

PiS może liczyć na prawie 5 punktów przewagi nad Koalicją Europejską w sondażu Estymatora dla "Do Rzeczy" przeprowadzonym tuż przed świętami wielkanocnymi. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

Z





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie prawicowego tygodnika "Do Rzeczy" wynika, że na miesiąc przed wyborami europejskimi PiS prowadzi z przewagą niespełna pięciu punktów procentowych nad Koalicją Europejską. Zyskiwać ma też Wiosna. PiS może liczyć na 41,6 proc. poparcia , a Koalicja Europejska na 36,2 proc. – takie jest szacunkowe poparcie dla głównych sił politycznych w badaniu pracowni Estymator dla "Do Rzeczy". Do Parlamentu Europejskiego dostałaby się jeszcze Wiosna Roberta Biedronia, na którą chce głosować 8,8 proc. ankietowanych oraz ruch Kukiz'15 z 6,1 proc. poparcia.PiS zaliczyło spadek o 0,4 pkt proc. w porównaniu z badaniem sprzed dwóch tygodni. Zaś wynik KE jest gorszy o półtora pkt. procentowego, gdy zestawić go z sondażem sprzed pół miesiąca. Formacja Roberta Biedronia zanotowała zaś wzrost o 1,2 pkt. proc.Sondaże polityczne obrosły już legendami. Wielu Polaków lubi je wyśmiewać , wskazując, że często rozmijają się z rzeczywistymi wynikami wyborów. To stało się także udziałem Estymatora, który w przypadku ostatnich wyborów parlamentarnych zanotował błąd statystyczny wynoszący aż 8,16 pp.To jednak jeszcze nic w porównaniu do wyborów prezydenckich z 2015 r., gdzie Estymator rozminął się z rzeczywistymi wynikami tak mocno, że błąd statystyczny wynosił... 22,4 pp. w ujęciu łącznym.źródło: " Do Rzeczy