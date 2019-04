W zamachach na Sri Lance zginęło troje dzieci znanego miliardera

W zamachach bobmowych na Sri Lance zginęło troje dzieci duńskiego miliardera Andersa Holcha Povlsena. Jedno z nich wrzuciło kilka dni wcześniej na Instagrama zdjęcie ze Sri Lanki. • Fot. Instagram / almashpovlsen

gromna tragedia na Sri Lance pochłonęła już setki istnień ludzkich. W wyniku zamachu bombowego zginęło troje z czworga dzieci duńskiego miliardera Andersa Holcha Povlsena – podało BBC. Rodzina biznesmena odwiedziła Sri Lankę z okazji Świąt Wielkanocnych. Imion dzieci Povlsena nie podano do publicznej wiadomości – poinformowało BBC. Povlsen to jeden z najbogatszych Duńczyków. Jest właścicielem znanej na całym świecie sieci odzieżowej Bestseller.46-letni miliarder to także największy udziałowiec innego odzieżowego giganta – Asos. Ma również ogromne posiadłości – może chodzić nawet o 89 tys. hektarów. Przed kilkoma dniami jedno z dzieci Povlsena opublikowało na portalu społecznościowym zdjęcie ze Sri Lanki.– Niestety, możemy potwierdzić te doniesienia. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny i w związku z tym nie mamy dalszych komentarzy – tak odpowiedział na pytanie BBC w sprawie śmierci dzieci Povlsena rzecznik Bestsellera.W zamachach na kościoły i hotele na Sri Lance zginęło już 290 osób. Kolejnych 500 zostało rannych. Do kolejnych incydentów doszło w poniedziałek. W pobliżu kościoła św. Antoniego w Kolombo, stolicy kraju, wybuchła niewielka bomba w furgonetce.Jak podał Reuters, miało to się stać w momencie, gdy rozbrajali ją saperzy Inna, prawie 2-metrowa bomba, została rozbrojona w pobliżu tamtejszego lotniska . Rząd Sri Lanki podejrzewa o zamachy radykalną islamską organizację NTJ , dotychczas szerzej nieznaną. Głośno było o niej raz - gdy w tym kraju zniszczono w 2018 r. posągi Buddy.źródło: BBC