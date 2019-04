Skrajna prawica łączy siły. W Sofii powstała "Twierdza Europa", wśród założycieli nie zabrakło Polaków

W Sofii powołano do życia "Twierdzę Europa". Międzynarodową organizację skrajnej prawicy tworzą też "delegaci" z Polski. • Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

W

stolicy Bułgarii powstała międzynarodowa skrajnie prawicowa organizacja "Twierdza Europa". Międzynarodówka nacjonalistów za główne zadanie stawia sobie obronę Europejczyków i europejskiej cywilizacji przed totalną zagładą. Wśród założycieli nie zabrakło Polaków.Gdy w 2017 roku podczas Marszu Niepodległości w Warszawie padło ze sceny hasło "nacjonaliści wszystkich krajów łączcie się", wiele osób zastanawiało się, o co chodzi. Ciężko było zrozumieć, jak można połączyć siły różnych organizacji, które niejako z definicji dążą do podziałów i stawiania granic. A jednak – w Sofii właśnie powstało coś na kształt ultraprawicowej międzynarodówki."Twierdza Europa", bo tak nazywa się ten twór, ma jedno zadanie: ochronę europejskiej cywilizacji oraz fizyczne, kulturowe i duchowe przetrwanie narodów Europy. Pośród założycieli nie zabrakło nacjonalistów z Polski. Skrajnie prawicowa organizacja, którą powołano w Niedzielę Wielkanocną w Sofii już spotkała się z ostrymi protestami Organizacji Żydów w Bułgarii.Organizacje nacjonalistyczne od lat coraz prężniej działają w wielu krajach Europy. W Niemczech antyunijna, antyimigrancka i antyislamska AfD wprowadziła swoich posłów do Bundestagu. Z kolei w Polsce faszyzująca ONR przez wielu rodzimych polityków postrzegana jest i przedstawiana jako patriotyczne ugrupowanie zbudowane na tradycyjnych chrześcijańskich fundamentach.źródło: Deutsche Welle