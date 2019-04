O tym budynku krążą legendy. Ekskluzywny apartamentowiec w świetnej lokalizacji od lat stoi niemal pusty

Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro • Fot. naTemat

Monika Przybysz

laczego nikt nie chce mieszkać w nowoczesnym apartamentowcu zlokalizowanym kilkanaście minut piechota od centrum miasta? Takie pytanie można sobie zadać idąc wieczorem wiślanymi bulwarami w okolicach Mostu Poniatowskiego, bo w oknach Pacific Apartments pali się dosłownie kilka świateł.Pytanie to postanowili zadać deweloperowi dziennikarze portalu naszemiasto.pl . Odpowiedź lekko ich zaskoczyła: zarządca w bardzo bezpośredni sposób odmówił udzielenia jakichkolwiek informacji.Jak dowiedzieli się dziennikarze, w budynku na który składa się 249 mieszkań sprzedanych jest zaledwie połowa, ale stali lokatorzy zamieszkują jeszcze mniej lokali. Taki stan utrzymuje się od 2013 roku kiedy Pacyfic Aparments zostały oddane do użytku. Przyczyny? Teoretycznie brak. Są tylko domysły, co do wysokich cen mieszkań czy nieuregulowanych kwestii gruntów.A może po prostu budynek przy Solec 24 niewielu się podoba? Powyższe zdjęcie może temu przeczyć, ale przecież o gustach się nie dyskutuje.