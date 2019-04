Jeden fakt o pasach bezpieczeństwa w samochodzie, o którym mało kto wie. Volvo znów zaskakuje

Samochody Volvo uchodzą za jedne z najbezpieczniejszych na świecie. Szwedzka firma postanowiła podzielić się wynikami wieloletnich badań z zakresu ochrony kierowców i pasażerów. • Fot. materiały prasowe Volvo Cars

ześćdziesiąt lat temu Volvo podzieliło się z całym światem motoryzacyjnym swoim patentem na trzypunktowy pas bezpieczeństwa. Z tej okazji Volvo Cars uruchomiło Project E.V.A. Szwedzki producent będzie się dzielić wynikami wieloletnich badań z zakresu bezpieczeństwa.Trzypunktowy pas bezpieczeństwa uratował, według szacunków badaczy, ponad milion ludzi na całym świecie. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i pasażerów samochodów – tych jadących obok kierowcy, jak i podróżujących z tyłu. Mało kto pamięta, że jako pierwsza takie pasy zastosowała firma Volvo.I choć patent należał do Volvo, to szybko zaczęli go za zgodą szwedzkiej firmy wykorzystywać także inni producenci samochodów. Volvo w 1959 roku udostępniło bezpłatnie swoje rozwiązanie całej branży motoryzacyjnej wychodząc z założenia, że bezpieczeństwo jest ważniejsze niż doraźne zyski. By uczcić tamto wydarzenie, Volvo Cars uruchomiło Project E.V.A.Inicjatywa ta jest ucieleśnieniem 60 lat dzielenia się wynikami badań nad bezpieczeństwem samochodowym z całym światem. – Mamy dane o dziesiątkach tysięcy wypadków drogowych, które miały miejsce w realnym świecie, dzięki czemu możemy sprawić, by nasze auta były tak bezpieczne, jak to możliwe w każdej sytuacji drogowej – mówi profesor Lotta Jakobsson, jeden z czołowych ekspertów bezpieczeństwa Volvo Cars.– Oznacza to, że nasze auta są projektowane z myślą o chronieniu ludzi, niezależnie od płci, wzrostu czy figury, nie tylko tzw. "przeciętnych osób" reprezentowanych przez manekiny badawcze. To właśnie na podstawie tych badań eksperci udowodnili, że kobiety są bardziej narażone na urazy typu urazy szyjnego odcinka kręgosłupa, często pojawiające się, gdy w tył auta z dużą prędkością wjeżdża inny pojazd. Volvo Cars stworzyło wirtualne manekiny do testów zderzeniowych, aby lepiej rozumieć te wypadki i opracować technologie bezpieczeństwa, które pomogą chronić w równym stopniu mężczyzn, jak i kobiety. Pierwszą technologią opracowaną w wyniku tego programu był WHIPS zabezpieczający przed obrażeniami odcinka szyjnego kręgosłupa wprowadzony w roku 1998.– Wieloletnie gromadzenie realnych danych pozwoliło nam ustalić, jakiego typu obrażenia powstają w różnych wypadkach u mężczyzn, kobiet i dzieci – twierdzi Lotta Jakobsson. Dzięki tej wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu na etapie projektowania samochodów, auta Volvo od lat uchodzą za jedne z najbezpieczniejszych na świecie.