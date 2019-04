Patryk Jaki grubo przesadził w Radiu ZET. Strajkujących nauczycieli porównał do Wehrmachtu

Patryk Jaki przyrównał strajkujących nauczycieli do żołnierzy Wehrmachtu. • Fot. Screen z nagrania / Radio Zet

atryk Jaki postanowił zabrać głos w sprawie strajkujących nauczycieli. Wiceminister sprawiedliwości przyrównał szpaler ustawionych pod szkołą protestujacych pedagogów do żołnierzy Wehrmachtu. – Nie życzę sobie, żeby oni kiedykolwiek uczyli moje dziecko – stwierdził polityk.Zaczęło się od wypowiedzi prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego, który stwierdził, iż zdjęcie stojących w szpalerze nauczycieli "kojarzy się z najgorszymi czasami w polskiej historii". Na fotografii widać było szpaler ubranych na czarno strajkujących nauczycieli. Stali przed budynkiem szkoły i w milczeniu witali tych, którzy zdecydowali się pomimo strajku zgłosić się do pracy w zespole nadzorującym przebieg egzaminu gimnazjalnego. Patryk Jaki, zapytany o wypowiedź prezydenta Chęcińskiego nie tylko nie powiedział, że była za mocna, ale jeszcze dodatkowo wzmocnił jej negatywny wydźwięk. – To, co zrobili nauczyciele np. w Sosnowcu, czyli ustawili szpaler, tak jak ustawiał Wermacht w wielu miastach... To jest upokarzanie ludzi, ostracyzm, który dla mnie osobiście jest nie do zaakceptowania – stwierdził wiceminister sprawiedliwości.Polityk wyjaśnił, że jego zdaniem osoby, które zrobiły ten szpaler, nigdy nie powinny być nauczycielami. – Nie życzę sobie, żeby oni kiedykolwiek uczyli moje dziecko czy jakiekolwiek inne dziecko – powiedział Jaki w programie "Gość Radia ZET". Trzeba przyznać, że politycy prawicy w ostatnich dniach nader chętnie odwołują się do historii II wojny światowej. Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Nowym Jorku porównał sędziów do kolaborantów z rządu Vichy. Teraz wiceminister przyrównał nauczycieli do żołnierzy III Rzeszy, odpowiedzialnych za wiele zbrodni wojennych.źródło: Radio Zet