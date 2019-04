Chcesz po świętach zrobić "jajeczny detoks"? To głupota, w którą ludzie wciąż wierzą

Joanna Zabielska - Cieciuch Lekarka Porozumienia Zielonogórskiego

Zalecano ograniczenie jajek w diecie, przekonując, że przyczyniają się one do odkładania cholesterolu w organizmie, co ma związek z rozwojem miażdżycy.



Mimo że naukowcy już dawno obalili ten mit, wiele osób pozostaje nieprzekonanych. Istnieje wiele badań naukowych, które dowodzą, że jaja są doskonałym, zdrowym produktem, którym możemy się raczyć bez żadnych ograniczeń, jeśli tylko nie mamy alergii (najczęściej na białko kurze).