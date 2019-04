To dopiero powrót superbohatera! Stan Lee wróci w specjalnym dodatku do "Avengersów"

Wszystkie cameo legendarnego Stana Lee zostaną złożone w specjalnym materiale wideo. • Fot. Instagram / Stan Lee

uż w czwartek premiera czwartej części "Avengersów" – serii, która nie mogłaby powstać bez udziału tego człowieka. Stan Lee wróci do żywych w specjalnym dodatku do filmu.Charakterystyczny staruszek często gościł na planie filmów Marvela . Jego cameo mogliśmy oglądać we wszystkich produkcjach, które wyszły spod kamery MCU. W hołdzie zmarłemu Stanowi Lee, Kevin Feige – szef Marvel Studios – zapowiedział zmontowanie specjalnego filmu, odsłaniającego kulisy epizodycznych występów prawdziwego ojca superbohaterów.– Nigdy czegoś takiego nie robiliśmy – powiedział Feige w wywiadzie dla "Entertainment Weekly". – Jego odejście było dla nas wszystkich emocjonalnym szokiem, jednak jego postać wraca za każdym razem, kiedy go oglądam – dodał szef Marvel Studios.Specjalny materiał najprawdopodobniej zostanie dołączony do wydań DVD i Blu-Ray najnowszych "Avengersów". Trzeba będzie zatem poczekać na niego jakąś dłuższą chwilę. W dodatku znajdzie się choćby materiał zza kulis gościnki Stana Lee w filmie "Iron Man" oraz niewykorzystane cameo twórcy z produkcji "Avengers". Stan Lee zmarł w zeszłym roku w wieku 95 lat . Bez jego cudownego talentu takie postaci jak Spider-Man, Iron Man czy Kapitan Ameryka mogłyby w ogóle nie powstać.źródło: "Entertainment Weekly"