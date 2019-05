Ten budynek to dzieło "starchitekta". Miasta biją się o jego projekty

Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro • Fot. naTemat.pl

Monika Przybysz

B

Partnerem artykułu jest Huawei.

yć może zaledwie kilkoro z was na widok Helmuta Jahna wyciągnęłoby z kieszeni smartfony i zaczęło gonić starszego już pana ulicą wykrzykując po nieniecku prośby o selfie. Prawdopodobieństwo, że na widok wspomnianego architekta zachowacie się jak 15-latka na koncercie Eda Sheerana znacząco wzrasta, jeśli wasza wiedza na temat architektury jest przynajmniej pobieżna.Jahn to niekwestionowana gwiazda. Jego nazwisko wymienia się często jednym tchem razem z Normanem Fosterem, Zahą Hadid czy innymi "starchitektami", jak przyjęło się określać twórców, którzy na koncie mają projekty szczególnie spektakularne i o których szkice oraz palny biją się najbardziej prestiżowe lokalizacje na całym świecie.W Warszawie Jahn zaprojektował jeden budynek - Cosmopolitan przy ul. Twardej. Do jego najbardziej rozpoznawalnych dzieł należą, między innymi, siedziba Komisji Unii Europejskiej w Brukseli, kompleks Sony Center w Berlinie czy najwyższy budynk w Filadelfii – One Liberty Place.