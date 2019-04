To zdjęcie Putina z Kim Dzong Unem przejdzie do historii. Uścisnęli sobie dłonie we Władywostoku

Władimir Putin i Kim Dzong Un uścisnęli sobie dłonie we Władywostoku. • Fot. Screen / Twitter / Sky News

H





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

istoryczne, bo pierwsze spotkanie północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una i prezydenta Rosji Władimira Putina odbyło się we Władywostoku. Politycy rozmawiać mieli o dyplomatycznych sposobach rozwiązaniach problemu broni jądrowej na Półwyspie Koreańskim.Kim Dzong Un i Władimir Putin nad ranem czasu polskiego uścisnęli sobie dłonie podczas oficjalnego powitania przed siedzibą Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego. Historyczny moment uwieczniły światowe media. To obecnie jedno z najpopularniejszych ujęć w social mediach.Spotkanie polityków nie przewiduje podpisania żadnych oficjalnych dokumentów ani wspólnego oświadczenia. Warto dodać, że przywódca Korei Północnej przybył do stolicy Kraju Nadmorskiego opancerzonym pociągiem. Dla Rosji utrzymywanie pozytywnych kontaktów z Koreą Północną jest bardzo ważne. Handel między Kremlem a Pjongjangiem w ciągu ostatniego roku drastycznie spadł, w wyniku sankcji nałożonych na reżim Kima. Władimir Putin chce to naprawić.źródło: Sky News