O Mariam Al-Sohel będzie na świecie głośno. Jej pomysł na "leczenie" gejów to... szczyt głupoty

Bartosz Świderski

eorie o możliwości leczenia homoseksualizmu są znane również w Polsce, ale to, co przedstawiła kuwejcka naukowiec to mistrzostwo kuriozalnych teorii. Mariam Al-Sohel twierdzi, że gejów da się leczyć... czopkami.Skąd przeświadczenie, że czopki mogą zmienić orientację seksualną? Wszystko oparte jest na przekonaniu, że geje mają "robaka analnego", który "karmi się nasieniem". Mariam Al-Sohel wyodrębniła cztery płcie: mężczyzn, kobiety, gejów oraz lesbijki i "wyjaśniła", jak znalazła lekarstwo na homoseksualizm na podstawie islamskich proroctw.– Odkryłam terapeutyczne czopki, które ograniczają popędy seksualne chłopców trzeciej płci – stwierdziła. Al-Sohel oświadczyła, że opracowała czopki, które likwidują wspomnianego "robaka".Jakby tego było mało, naukowczyni znalazła też na zwiększenie poziomu męskości. Według niej wystarczy jeść gorzkie jedzenie, które ma zwiększać poziom testosteronu i przyczyniać się do zwiększenia masy mięśniowej.Pocieszający jest jedynie fakt, że komentarze są jednoznaczne – poziom absurdu docenił niemal każdy z komentujących.