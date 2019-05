Oskarżony o łez strumienie. Poziom testosteronu może zmienić życie zarówno mężczyzny, jak i kobiety

Nadmiar testosteronu u kobiet może powodować pojawienie się nadmiernego owłosienia na twarzy. • Fot.123fr/ Olha Shtepa

Monika Przybysz

N

Dr hab. Bogdan Michalski Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wyniki badań potwierdziły, że suplementacja testosteronu u kobiety w okresie menopauzalnym i także w grupie kobiet, które straciły jajniki w wyniku operacji, znacznie poprawiła libido

azywany hormonem triumfu i klęski albo hormonem walki. W tym przypadku, nie sprawdza się nawet słynne powiedzenie o refleksie szachisty. Udowodniono, że poziom testosteronu rośnie nawet u uczestników szachowej potyczki. U wygranych duże stężenie tego hormonu utrzymuje się po walce, u przegranych spada.Testosteron u kobiet jest produkowany przez jajniki i nadnercza oraz, w czasie ciąży, przez łożysko. Jego nadmiar sprawia, że mamy tłustą cerę, przetłuszczające się włosy, skłonności do łysienia i tycia, nadmiernego owłosienia w nietypowych miejscach (np. wokół sutków), czy nawet maskulinizacji, czyli pojawiania się typowych cech męskich.Te objawy zbyt wysokiego poziomu testosteronu mogą być przyczyną obniżonej samooceny u kobiet. Najważniejsze jest jednak to, że nadmiar tego hormonu może wynikać z chorób np. zespołu policysytycznych jajników Specjaliści podkreślają, że nie należy stawiać diagnoz i leczyć się tylko na podstawie biochemii: "suchych" danych na temat poziomu konkretnego hormonu. Androgenizacja ma znaczący wpływ na wszystkie dziedziny życia kobiety, szczególną uwagę trzeba poświęcić okresowi menopauzy Badanie poziomu hormonów powinien zlecić ginekolog po wnikliwym wywiadzie lekarskim i badaniu. Powinien podać też informację o tym, kiedy pacjentka powinna się na taki pomiar zgłosić do laboratorium.To bardzo ważne, gdyż stężenia hormonów u zdrowej kobiety mogą się różnić w zależności od dnia cyklu miesiączkowego, a nawet od pory dnia i wpływu czynników zewnętrznych takich jak silne emocje, czy dalekie podróże.