Co zrobił szympans, kiedy zaczął bawić się Instagramem? To nagranie już stało się hitem

yśleliście, że tylko ludzie mogą mieć obsesję na punkcie mediów społecznościowych? Zadziwiające nagranie, które trafiło do sieci, pokazuje, że z Instagrama może korzystać nawet szympans. I nie mowa tu tylko o zwykłym oglądaniu zdjęć.Niektórzy z was z pewnością nie wyobrażają sobie dnia bez sprawdzenia Facebooka, Twittera czy Instagrama . Nawet dzieci, które jeszcze nie potrafią korzystać z urządzeń elektronicznych intuicyjnie przewijają kolejne strony na ekranach smartfonów.A zastanawialiście się, co mogłoby się stać, gdyby kontrolę nad mediami społecznościowymi przejęły zwierzęta? Nagranie, które kilka dni temu trafiło do sieci, jest dowodem na to, że nie jest wcale nierealna wizja.W materiale widzimy szympansa, który… bawi się Instagramem. Zwierzę trzyma smartfona i ogląda filmik, ale na tym nie koniec. Kiedy nagranie kończy się, szympans bez problemu korzysta z funkcji aplikacji. Wraca na stronę ze zdjęciami udostępnionymi na profilu i przewija w dół oglądając inne publikacje.Pod nagraniem szybko pojawiły się komentarze. Niektórzy zwracali uwagę, że szympansy dysponują poziomem intelektu, wymaganym do zrobienia podstawowych czynności znanych człowiekowi. Inni wszystko obracali w żart."Ten szympans ma lepsze pojęcie, jak przeglądać zdjęcia na Instagramie, niż 70 proc. ludzi z pokolenia moich rodziców" – brzmi jeden z wpisów. "Dali Instagram szympansom, jesteśmy skończeni – dodał ktoś inny. Nie wiadomo, gdzie i kiedy powstał materiał z szympansem korzystającym z Instagrama.