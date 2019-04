Tak wygląda najpiękniejsza kobieta według magazynu "People". Aktorka ma 47 lat

Magazyn "People" docenił działalność charytatywną aktorki. • Fot. Instagram/jennifer.garner

A





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

merykański magazyn co roku wybiera najpiękniejszą kobietę świata, której zdjęcie umieszcza następnie na okładce swojego czasopisma. W zeszłym roku tytuł otrzymała Julia Roberts, teraz przyszła kolej na Jennifer Garner.Tytuł najpiękniejszej kobiety magazyn nie przyznaje wyłącznie za urodę, lecz także za całokształt twórczości oraz osobowość. Tym razem padło na 47-letnią aktorkę, która zagrała m.in. w dramacie wojennym "Pearl Harbor" i komedii "Dziś 13, jutro 30".Jak podaje magazyn, Garner otrzymała ten tytuł ze względu na swoją działalność charytatywną oraz łączenie kariery aktorskiej z byciem rodzicem trójki dzieci. Aktorka jest współzałożycielką organicznej firmy spożywczej dla dzieci Once Upon a Farm, a także ambasadorką grupy Save the Children.Była żona Bena Afflecka zdradziła magazynowi, że będąc nastolatką nigdy nie uważała siebie za ładną.Aktorka wystąpiła niedawno w programie prowadzonym przez Ellen DeGeneres . Prezenterka przyznała, że Garner jest piękna zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. 47-latka zawstydziła się, gdy prowadząca pokazała publiczności okładkę, na której znalazło się jej zdjęcie.źródło: Insider