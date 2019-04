Al Jazeera zrobiła reportaż o ojcu Rydzyku. Arabska telewizja nie może się nadziwić jego imperium

Tadeusz Rydzyk został bohaterem reportażu wyemitowanego przez arabską telewizję Al Jazeera. • Fot. screen ze strony aljazeera.com

Ten słynny kadr znalazł się w reportażu telewizji Al Jazeera. • Fot. screen ze strony aljazeera.com

ława Tadeusza Rydzyka sięgnęła już nawet do państw arabskich. Telewizja Al Jazeera wyemitowała reportaż poświęcony redemptoryście, w którym przedstawia go jako postać bez mała kultową, o potężnej władzy i wielkich wpływach politycznych. Rydzyk, zdaniem dziennikarzy, ma tysiące, a może nawet miliony wyznawców.W Polsce redemptorysty raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. O Tadeuszu Rydzyku zrobiło się głośno już przed laty, gdy sprzedawał cegiełki na ratowanie Stoczni Gdańskiej . Później wiele osób z zainteresowaniem, a nawet pewnym niedowierzaniem, obserwowało, jak rośnie medialne imperium księdza. Dziś wszyscy wiedzą, że Rydzyk ma potężne wpływy w państwie, zwłaszcza od czasów, gdy nad Wisłą nastały rządy tak zwanej dobrej zmiany.Okazuje się jednak, że sława Rydzyka sięga daleko poza granice kraju. Także tam, gdzie można by się tego najmniej spodziewać, czyli w krajach arabskich. Telewizja Al Jazeera wyemitowała materiał poświęcony redemptoryście. Trudno przypuszczać, by postać duchownego mogła wzbudzić sympatię po tym, co zostało o nim powiedziane.Rydzyk przedstawiany jest jako postać mająca tysiące lub nawet miliony wyznawców i jedna z najbardziej znanych osób publicznych w Polsce. Zdanem dziennikarzy Al Jazeera duchowny wzbudza w Polsce wielkie emocje – od uwielbienia po nienawiść. Stacja zwraca też uwagę na ogromny majątek i wpływy Tadeusza Rydzyka. "Od czasu, gdy obecny populistyczny, prawicowy rząd powrócił do władzy w 2015 r., dał Rydzykowi co najmniej 21 mln dolarów amerykańskich w postaci dotacji, kontraktów i darowizn" – stwierdzają autorzy reportażu.Zauważają przy tym, że posiadana przez Rydzyka władza jest niewspółmierna do liczby słuchaczy Radia Maryja, które ma zaledwie około 2 proc. udziału w polskim rynku radiowym. "Tym, co daje Rydzykowi taką władzę, jest religia" – stwierdzono na antenie Al Jazeera.źródło: aljazeera.com