Esmeralda Godlewska oskarżyła partnera o pobicie. Pokazała nawet siniaki

smeralda Godlewska na Instagramie wyznała, że została pobita. Rzekomym sprawcą przemocy ma być jej partner. Nie obyło się też bez ataku na siostry, w szczególności na Magdalenę Godlewską.O pobiciu Esmeraldy obserwujący jej profil mogli się dowiedzieć z InstaStories, na którym jedna z sióstr Godlewskich opublikowała nagranie. Zapłakana celebrytka pokazała posiniaczoną twarz oraz pokiereszowane nogi i ręce. Twierdzi przy tym, że oprawcą jest jej partner, którego nazwała "panem doktorem".– Dla mojej rodziny to chodzący ideał: "pan doktor". Cudowny, pomocny, miły, grzeczny. Szkoda, że nie znają go od tej prawdziwej strony. Połączenia z mafią i innym g**nem – powiedziała Godlewska.Jednak celebrytka postanowiła nie zgłaszać sprawy że sprawy na policję, ponieważ boi się zadzierać z ludźmi, z którymi rzekomo zadaje się jej partner. Twierdzi też, że dla policji nie będzie wiarygodna.– To są ludzie, z którymi nie wolno zadzierać. Opowiedzą teraz takie bajki na mój temat... Że to ja zostanę i tak jak zwykle tą najgorszą. A poza tym policja... Kto mi uwierzy? Zawsze ja jestem ta najgorsza, ta zła. Szkoda tylko, że nikt nigdy nie zastanawiał się, co tak naprawdę dzieje się w moim życiu, i dlaczego te wszystkie sytuacje miały miejsce, i jakie jest źródło tego problemu – mówi na nagraniu.Nagranie nie dotyczyło wyłącznie pobicia. Na tapetę znów powrócił konflikt między siostrami . I to z niemałą siłą. Godlewska nie kryła żalu, gdy internauci sugerowali jej, że powinna skorzystać z pomocy rodziny i przypuściła atak na swoją siostrę Małgorzatę.– Rodzina? Piszecie mi o rodzinie… Gośka, która jest skupiona tylko i wyłącznie na swojej du**e, na swojej pseudokarierze. Magda, która wciągnęła mnie do strasznego świata. Gdybym opowiedziała Wam całą historię... Ku**a, naprawdę mógłby powstać film na tej podstawie – emocjonowała się.Zwróciła się też do niej, twierdząc, że to ona "wciągnęła ją, nieświadomą 18-latkę, do tego bagna". Do tego pokazała nagrania, na których widać jej siostrę topless."Nie zapominaj o przeszłości. Teraz wielka dama. Śmiech na sali. Każdy wie, za co otworzyłaś klinikę. Od przeszłości nie uciekniesz idealna "Matko Polko”. (...) Nie, nie jesteś księżniczką, ale najbardziej zakłamaną osobą, jaką znam. Między nami koniec. Dość takich manipulatorów w moim życiu" – atakowała swoją siostrę Monika "Esmeralda" Godlewska Na koniec Godlewska stwierdziła, że obawia się o swoje życie, i jeśli "nie będzie jej przez kilka dni, to wiadomo dlaczego i dzięki komu zniknie na zawsze". Póki co, obie siostry celebrytki nie nie odniosły się do słów siostry.