"Wracajcie do nauczycieli, co was opuścili, bo ich szatan opętał". Szokujące słowa księdza na mszy dla dzieci

Po 18 dniach strajku nauczyciele wracają do pracy. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

T

akich słów chyba nikt, kto pojawił się na mszy w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce-Leszczynach, się nie spodziewał. A pojawiły się na niej głównie dzieci i młodzież. "Wracajcie do szkoły i do tych nauczycieli, co was opuścili, bo ich szatan opętał" – zwrócił się do zebranych ks. Antoni Szczypka.Zachowanie księdza trudno uznać za odpowiednie. Przyłączył się on bowiem do chóru osób, które krytykują strajkujących nauczycieli. Wielu nauczycieli właśnie z powodu tego typu komentarzy nie radziło sobie z emocjami podczas protestu. O tym, że również dlatego wiele osób rezygnowało ze strajku , pisała Katarzyna Zuchowicz.Po osiemnastu dniach protestu, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego ogłosił, że strajk będzie zawieszony. Ta decyzja nie została entuzjastycznie przyjęta. Nauczyciele mówili, że są rozczarowani i rozgniewani. Niektórzy zapowiedzieli nawet, że zamierzają wystąpić z ZNP."Wszystkiego bym się spodziewała, ale na pewno nie tego. Od razu mówię: moje koleżanki odchodzą z ZNP. I do strajku nie wrócimy! Zaryzykowaliśmy wszystko: dobre relacje z rodzicami, nasze pensje, wszystko! Mamy dość! Nauczycieli zdradziła Solidarność, a dziś zdradziło nas ZNP! Uwierzyłam Wam! Rozczarowanie ogromne! Brak słów!" – pisała w internecie jedna z nauczycielek. Nauczyciele wracają do pracy w poniedziałek. Obawiają się jednak, co może ich tam spotkać, ponieważ ich zdaniem rezygnując z dalszej walki o godne warunki pracy mogli utracić autorytet uczniów.Źródło: Gazeta Wyborcza