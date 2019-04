"Nie byłem i nie jestem jej partnerem". Lekarz, oskarżony przez Godlewską o pobicie, zaprzecza zarzutom

Partner Esmeraldy Godlewskiej odcina się od zarzutów o pobicie celebrytki. • Fot. Instagram / Esmeralda

artłomiej Bartnicki, którego Esmeralda Godlewska oskarżyła o pobicie, zaprzecza sensacyjnym doniesieniom celebrytki. "Nie pobiłem jej i nigdy jej nie groziłem" – napisał w wydanym oświadczeniu."W odpowiedzi na filmy zamieszczone na Instagramie przez Monikę (Esmeraldę) Godlewską oświadczam, iż przedstawione przez nią wydarzenia nie miały miejsca. Nie pobiłem jej i nigdy jej nie groziłem. Nie byłem i nie jestem jej partnerem"– czytamy w oświadczeniu Bartnickiego.Dalej stwierdza, że Godlewska, by podtrzymywać swą popularność, musi zamieszczać w "wzbudzające sensację i dużą oglądalność filmy, zdjęcia i posty"."Jestem jednak zszokowany wymyśloną narracją i przedstawionymi nieprawdziwymi informacjami, jak to ma miejsce w ciągu kilku ostatnich dni" – stwierdził.Zanosi się na to, że sprawa znajdzie finał w sądzie.– Przekazane materiały, które posłużą jako dowody, według mojej oceny wskazują, iż pan Bartłomiej nie dokonał zarzucanych mu czynów. W ciągu kilku najbliższych dni podjęte zostaną działania przed odpowiednimi organami wymiaru sprawiedliwości o czym będziemy na bieżąco informować – mówiła w rozmowie z "Faktem" pełnomocniczka Bartnickiego, Anna Kubala.Przypomnijmy, że Esmeralda Godlewska oskarżyła Bartnickiego o pobicie i powiązania ze środowiskiem przestępczym . W dramatycznym nagraniu celebrytka wyrażała obawę o własne życie, jednocześnie oskarżając swoje siostry o wplątanie jej w obecną, niebezpieczną sytuację.– Rodzina? Piszecie mi o rodzinie… Gośka, która jest skupiona tylko i wyłącznie na swojej du**e, na swojej pseudokarierze. Magda, która wciągnęła mnie do strasznego świata. Gdybym opowiedziała Wam całą historię... Ku**a, naprawdę mógłby powstać film na tej podstawie – emocjonowała się.źródło: "Fakt"