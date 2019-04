"To jest baju baju dla frajerów". Archiwalne nagranie z Andrzejem Dudą doskonale pokazuje jego stosunek do UE

Ta wypowiedź z 2014 roku prezydentowi Dudzie z pewnością nie pomoże. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

internecie nic nie ginie, więc o wyciągnięcie niekorzystnych wypowiedzi nietrudno. I tak jest z Andrzejem Dudą, który po raz kolejny musi przypomnieć sobie własne słowa sprzed kilku lat. Tym razem chodzi o Unię Europejską."Wspólnota europejska, wspólnotowe wartości – to jest baju baju dla frajerów. To jest dla naiwnych tylko"– tak w 2014 roku wypowiadał się prezydent Andrzej Duda" – napisał na Twitterze Miłosz Motyka , prezes Forum Młodych Ludowców.Załączone do wpisu nagranie pokazuje Dudę, który udziela wywiadu nieznanemu szerzej człowiekowi. Jego krótki fragment datowany jest na 2014 rok, na około 12 miesięcy przez wyborem Andrzeja Dudy na urząd prezydenta.Trzeba przyznać, że udostępnione przez ludowca nagranie pasuje do wypowiedzi Dudy sprzed kilku miesięcy. Podczas spotkania z mieszkańcami Leżajska prezydent mówił, że Unia Europejska to "wyimaginowana wspólnota, z której dla nas niewiele wynika".