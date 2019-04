Fani "Gwiezdnych wojen" zirytowali się tłumaczeniem tytułu nowego filmu. Zmieniono je, ale nie jest dużo lepiej

Trzecia część trylogii z Rey w roli głównej trafi do kin już w grudniu. • Zrzut ekranu z YouTube / Movieclips Trailers

iedy ogłoszono polski tytuł najnowszych "Gwiezdnych wojen", fani się zirytowali, bo zawierał błąd gramatyczny. Dystrybutor się pokajał i tytuł zmienił. Tyle, że teraz wcale nie jest dużo lepiej."Gwiezdne wojny: Skywalker odrodzenie" – tak miał brzmieć po polsku tytuł IX epizodu gwiezdnej sagi, "Star Wars: The Rise of Skywalker" . Jednak, tak jak w przypadku "Wirującego seksu" czy "Szklanej pułapki", tłumacze również tutaj nie zachwycili.Krytycznych głosów nie zabrakło. Dlaczego? Nie można było bowiem oprzeć się wrażeniu, że tytuł jest bardzo... niegramatyczny. W podtytule czegoś wyraźnie zabrakło. Na przykład myślnika.Niezadowolenie fanów dotarło chyba do polskiego dystrybutora, bo po kilkunastu godzinach tytuł uległ małej zmianie. W zwiastunie filmu z dubbingiem brzmi on już "Gwiezdne wojny: Skywalker odrodzenie" . Niby lepiej, ale nie do końca. Zastanawia bowiem fakt, dlaczego słowo "odrodzenie", które jest po kropce, jest napisane małą literą.Błędy błędami, ale nie ma wątpliwości, że na premierę trzeciej i ostatniej części najnowszej trylogii "Gwiezdnych wojen" do kin pójdą miliony widzów. Obraz, który ma zakończyć historię Jedi, będzie miał swoją premierę 19 grudnia. To jednak nie koniec gwiezdnych historii – producenci zapowiadają kolejne filmy osadzone w świecie stworzonym przez George'a Lucasa.źródło: Antyradio.pl