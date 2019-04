Sprzedaż papierosów w Polsce zagrożona? Dalsze niejasności wokół systemu rejestracji sprzedawców wyrobów tytoniowych

Po 20 maja sprzedaż papierosów w Polsce może być poważnie zagrożona. • fot. Marek Velechovsky/ Shutterstock.com

Bartosz Świderski

O

d jakiegoś czasu media donoszą o tym, że po 20 maja sprzedaż papierosów w Polsce może być poważnie zagrożona. To z powodu braku możliwości rejestracji w specjalnym systemie podmiotów je produkujących, dystrybuujących i sprzedających na terenie Polski. Konieczność wdrożenia systemu wynika z dyrektywy UE. W sprawie głos zabrała Polska Izba Handlu oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych."Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych oświadcza, że system do rejestracji podmiotów produkujących i dystrybuujących wyroby tytoniowe jest gotowy do uruchomienia i przeszedł pozytywnie testy bezpieczeństwa i testy wydajnościowe" – napisano na stronie internetowej PWPW, która odpowiada za wdrożenie systemu w Polsce.„Uruchomienie systemu uzależnione jest od przygotowania, ogłoszenia i wdrożenia wymagań specyfikacyjnych przez firmę Dentsu Aegis Network Switzerland AG' – routera, czyli integratora danych na poziomie całej Unii Europejskiej, wybranego przez Komisję Europejską. Uruchomienie systemu bez ostatecznej specyfikacji mogłoby bowiem w konsekwencji prowadzić do sytuacji, w której użytkownicy końcowi – a w przypadku polskiego rynku to ok. 110 tys. podmiotów – musieliby wprowadzać dane ponownie i/lub je poprawiać” - czytamy na stronie PWPW.Jednak informacje przekazane przez PWPW są sprzeczne z tymi, które Polska Izba Handlu otrzymała od Komisji Europejskiej - KE potwierdziła bowiem, iż pełne specyfikacje systemu są już dostępne."W odpowiedzi na stanowisko PWPW z 29 kwietnia informujemy, że dzisiaj (30 kwietnia) otrzymaliśmy informację z Komisji Europejskiej, iż w Austrii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach, Łotwie, Holandii, Portugalii, Rumunii i Wielkiej Brytanii podmioty wydające identyfikatory prowadzą przedrejestrację podmiotów detalicznych handlujących wyrobami tytoniowymi, tak aby po 10 maja 'hurtowo' załadować dane do systemu Dentsu i w ten sposób dopełnić formalności w możliwie krótkim czasie. Komisja Europejska potwierdza, iż pełne specyfikacje systemu są dostępne" – poinformowała PIH, czym poddała w wątpliwość przeszkody, które wskazuje PWPW.Tutaj możecie przeczytać oświadczenia PIH-u PWPW w tej sprawie.Kto miał rację w tej dyskusji okaże się najwcześniej 10 maja br., kiedy PWPW rozpocznie rejestrację podmiotów gospodarczych. Producenci i dystrybutorzy zarzucają jednak PWPW, że zwleka, stawiając pod znakiem zapytania płynność produkcji i dystrybucji wyrobów tytoniowych w Polsce i związane z tą branżą dochody budżetowe.Polska Izba Handlu stoi na stanowisku, że jeżeli system nie wytrzyma aktywności ponad 100 tys. hurtowni i sklepów, i nie zarejestruje ich do 20 maja br. w systemie śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych przygotowywanym przez PWPW, to mogą one zostać wykluczone z handlu wyrobami tytoniowymi.źródło: IBS News