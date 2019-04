Bezczelny numer TVP. Zobacz jak oszukali fanów Roberta Lewandowskiego

L





ewandowski odchodzi z Bayernu – taki tytuł nosi tekst, udostępniony na Facebooku przez TVP Sport. Jak się okazało, wcale nie chodzi o naszego rodaka. Internauci nie byli zadowoleni z tego clickbaitu.Po kliknięciu w artykuł TVP okazuje się, że to Gina Lewandowski, amerykańska zawodniczka piłki nożnej, odchodzi po 7 latach z kobiecej drużyny Bayernu Monachium. Niektórzy fani Roberta Lewandowskiego z pewnością przyjęli tę informację z ulgą – w końcu ich ulubionych piłkarz nie rezygnuje z barw niemieckiego klubu. W opinii większości internautów zagranie TVP było po prostu bezczelną próbą pozyskania "klików"."Jezu, ale chamski clickbait. A wydawało mi się, że portalom waszej rangi takie rzeczy nie przystoją. Dobrze wiedzieć, że w tym względzie nikogo już nie obowiązują żadne zasady" – napisał jeden z facebookowych użytkowników."Takie clickbaity powinny podpadać pod jakiś paragraf" – czytamy wśród komentarzy pod postem TVP Sport. "Ogarnijcie się. Piszecie, że Lewandowski, na zdjęciu Robert, a wy wyskakujecie z jakąś Giną" – dodał jeden z użytkowników.Część internautów uznała jednak, że zagrywka TVP Sport była całkiem zabawna i zmyślna. "Bardzo wysoki poziom trollingu. Wszyscy się tu denerwują, a ja się porządnie uśmiałem. Swoją drogą cały artykuł jest w pełni prawdziwy" – napisał pod postem jeden mężczyzna. Robert Lewandowski dołączył do Bayernu Monachium przez rozpoczęciem sezonu 2014/2015. Chodzą pogłoski o tym, że polski piłkarz poważnie myśli o transferze do Realu Madryt