Martwe, zaniedbane i zagłodzone zwierzęta. Szokujące odkrycie na terenie państwowego instytutu w Falentach

djęcie z tej interwencji mogą szokować. Zwierzęta zaniedbane, chore, bez dostępu do wody, a niektóre martwe. Taki widok zastali obrońcy zwierząt na terenie Państwowego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach."Po przyjechaniu na miejsce zgłoszenia, zetknęliśmy się z ogromnym zaniedbaniem i gruntownym naruszeniem praw zwierząt . Zwierzęta chore, niektóre bez dostępu do wody, cielęta nie leczone, przewlekłe zapalenie płuc i oskrzeli. Warunki utrzymania dają wiele do życzenia. Martwe cielę leżące gdzieś z boku przykryte plandeka oraz cielę bez racicy, które podobno miało trafić do sprzedaży gdzie nie miało by szans na przeżycie." – taki opis tego, co zastali na miejscu interweniujący, czytamy na stronie SORZ Animal Rescue Polska.To właśnie inspektorzy SORZ Animal Rescue Polska, OTOZ Animals Inspektorat w Warszawie oraz Fundacja Przyjaciół Braci Mniejszych dokonali tego strasznego odkrycia. Zaniedbane i wygłodzone cielaki, których stan zagrażał ich życiu i zdrowiu, zostały zabrane z placówki. Jedno ze zwierząt, decyzją weterynarza , trzeba było poddać humanitarnej eutanazji. Podczas interwencji okoliczni mieszkańcy zaczęli dzielić się z aktywistami organizacji broniących praw zwierząt informacjami dotyczącymi działalności instytutu."W czasie interwencji mieszkańcy zaczęli przekazywać nam informacje o zakopywaniu martwych zwierząt na terenie instytutu. Na miejscu pracowała z nami Policja wraz z technikiem kryminalistyki oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii z Pruszkowa. (...) W stosunku do jednego z cielaków ze względu na jego tragiczną kondycję lekarz podjął decyzję o humanitarnej eutanazji" – czytamy.Państwowy Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach podlega ministrowi rolnictwa, a zwierzęta formalnie należą do Skarbu Państwa. Sprawą zajmuje się policja.Zaniedbanym zwierzętom można jednak pomóc. Na portalu pomagam.pl ruszyła zbiórka na leczenie , utrzymanie i pokarm zastępczy dla cieląt, które teraz znajdują się w schronisku.