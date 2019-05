To wyjątkowy dzień dla Lewandowskich. Mała Klara obchodzi drugie urodziny

Klara Lewandowska obchodzi 4 maja swoje drugie urodziny. • Fot. Facebook.com / Robert Lewandowski

lara Lewandowska 4 maja obchodzi drugie urodziny. To z pewnością jedna z najważniejszych dat w życiu Anny i Roberta Lewandowskich. Reprezentant Polski i jego żona postanowili podzielić się z tej okazji wyjątkowymi zdjęciami w sieci."Ta mała Księżniczka kończy dziś 2 lata" – napisał Robert Lewandowski na Instagramie. Do swojego postu dołączył zdjęcie z córką. W kadrze załapał się nawet urodzinowy tort, na którym można zobaczyć m.in. napis "Klara" oraz cyfrę "2".Anna Lewandowska także odnotowała urodziny córki aktywnością na Instagramie. Żona reprezentanta Polski pokazała fotografię, na której z uśmiechem przytula małą Klarę."Nie wyobrażamy sobie życia bez naszej małej iskierki. Dwa latka ... pięknego i bezwarunkowego szczęścia i miłości! TAK BARDZO KOCHAM!!!" – podkreśliła w swoim poście.O tym, że najsławniejsza polska para sportowa spodziewa się dziecka, "poinformował" Robert Lewandowski podczas meczu z Atletico w Lidze Mistrzów 6 grudnia 2017 r.Po tym, jak Klara przyszła na świat jej rodzice często dzielą się zdjęciami córki. Chociaż trzeba przyznać, że robią to "dyskretnie". Anna i Robert Lewandowscy publikują tylko takie fotografie, na których nie widać twarzy dziecka.