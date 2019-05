Nowy trop w poszukiwaniach Madeleine McCann. Śledczy wytypowali podejrzanego o porwanie

Będzie przełom w poszukiwaniach Madeleine McCann? Brytyjscy śledczy mają nowy trop. • Fot. screen z YouTube.com

T

o może być nowy wątek w poszukiwaniach zaginionej 12 lat temu Madeleine McCann. Dziewczynka miała 3 lata, kiedy spędzała z rodzicami wakacje w Algarve w Portugalii i zniknęła bez śladu. Teraz śledczy połączyli tę sprawę z nowym tropem, który dotyczy pedofila.O sensacyjnych doniesieniach na temat możliwego przełomu w poszukiwaniach Madeleine McCann informuje "The Telegraph". Nowe informacje w sprawie Scotland Yard przekazał portugalskiej policji. Chodzi o pedofila, który w 2007 r. przebywał w Portugalii i był podejrzany o wykorzystanie seksualne dziecka.Nie wiadomo o jakiego mężczyznę chodzi brytyjskim śledczym. Jego nazwisko nie zostało na razie upublicznione. Portugalska policja do tej pory nie skomentowała nowych doniesień.Sprawa zaginięcia Madeleine od 12 lat nie znajduje wyjaśnienia. Dziewczynka miała 3 lata, kiedy przepadła bez śladu podczas wakacji w portugalskim Algarve. Rodzice dziewczynki utrzymywali, że nieznany mężczyzna porwał dziecko. W poszukiwania zaangażowanych było wiele osób, ale nie przyniosły one żadnych efektów.O zaginięciu Brytyjki ostatnio znowu zrobiło się głośno, za sprawą serialu dokumentalnego Netflixa. Twórcy produkcji postanowili się przyjrzeć bodaj najgłośniejszemu śledztwu ws. zaginionej dziewczynki i towarzyszącej mu gorączce medialnej. Czego możemy się z niego dowiedzieć? O tym w naTemat pisała niedawno Anna Dryjańska źródło: "The Telegraph"