Kamil Stoch jest królem nie tylko na skoczni. Tymi zdolnościami zaskoczył fanów

amil Stoch był jednym z gości, którzy pojawili się na weselu Dawida Kubackiego. Polski skoczek popisał się podczas uroczystości niezwykłym talentem i nie chodzi tu o skoki narciarskie. Jego fani byli zachwyceni.Na początku maja Dawid Kubacki i Marta Majcher powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ślub odbył się w Bachledówce na Podhalu. Tam też młoda para zorganizowała wesele, na które zaproszono m.in. członków polskiej kadry z Kamilem Stochem i Maciejem Kotem na czele.Do sieci trafiły filmiki z imprezy Kubackiego i Majcher. Po strojach gości można przypuszczać, że to nagrania nie z samego wesela, a z poprawin. To właśnie te filmy stały się hitami internetu. Wszystko przez Kamila Stocha, a raczej jego taneczne popisy, które wprawiły w osłupienie wielu fanów polskiego króla skoków.Na nagraniu widać Kamila, który najpierw udaje Supermana, a potem wraz z pozostałymi tańczy synchronicznie w układzie do piosenki "Another One Bites the Dust". Umiejętności, które pokazał na parkiecie przypadły do gustu jego fanom."Wow.!!! Kamil. Ale super taniec. Nie chcesz wystąpić w Tańcu z Gwiazdami albo w Dance, dance, dance?"; "no to masz chłopaku dryg nie tylko do latania"; "Kto jest za tym aby Kamil Stoch poszedł do Tańca z Gwiazdami? Nie miałam pojęcia, że Kamil potrafi tak tańczyć" – zachwycali się w komentarzach pod nagraniem.