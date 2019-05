Polscy kibice motorsportu mają już nie tylko Kubicę. Sukces Polki w W Series!

Polka Gosia Rdest zajęła dziewiąte miejsce w pierwszym wyścigu żeńskiej wersji Formuły 1. • Fot. Instagram.com / gosia.rdest

iedy mówi się o polskich sukcesach w wyścigach, ma się na myśli głównie jedynego Polaka w F1, czyli Roberta Kubicę. Teraz zaczyna się to jednak zmieniać. Do elity świata sportów motorowych dołącza także Małgorzata Rdest, która właśnie odniosła spory sukces w zawodach W Series.Władze Formuły 1 od lat skutecznie blokują kobietom możliwość udziału w wyścigach tej prestiżowej ligi, chociaż o ironio nazywana ona jest "królową sportów motorowych". W odpowiedzi na to powstała oddzielna liga, przeznaczona specjalnie dla kobiet – W Series.Co istotne, o awansie do W Series decydowały głównie umiejętności, a nie – jak bywa to w F1 – poparcie sponsorów lub układy rodzinne. Jedną z kierowczyń, które dostały się do W Series w drodze zorganizowanych na początku roku preselekcji była Małgorzata Rdest. A teraz 26-letnia Polka zdobyła pierwsze punkty już w inauguracyjnym wyścigu W Series.W zawodach zorganizowanych na niemieckim torze Hockenheim polska kierowczyni startowała z dziesiątego miejsca, ale wyścig ukończyła o lokatę wyżej. Tym samym na jej konto powędrowały dwa punkty. Rywalizację w Hockenheim wygrała Brytyjka Jamie Chadwick.źródło: Wseries.com