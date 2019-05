"To jest przedszkole ratownicze". Doświadczony pilot nie zostawił suchej nitki na ratownikach z Moskwy

Doświadczony polski pilot krytykuje przebieg akcji ratowniczej po pożarze samolotu Suchoj Superjest 100 na lotnisku Moskwa-Szeremietiewo. • Fot. Twitter.com/3newsru

C





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

zy ofiar pożaru samolotu Suchoj Superjet 100 mógł być mniej, gdyby służby ratownicze na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo zachowały się bardziej profesjonalnie? Takie pytanie pojawia się po tym, gdy w niezwykle krytyczny sposób przebieg tragicznych wydarzeń w stolicy Rosji skomentował jeden z doświadczonych polskich pilotów.Jak informowaliśmy w naTemat.pl , samolot pasażerski linii Aerofłot musiał wylądować awaryjnie na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie w niedzielę po południu. Suchoj Superjet 100-95B leciał z rosyjskiej stolicy do Murmańska, ale od razu po starcie na pokładzie wybuchł pożar. Z powodu złej pogody lądowanie udało się dopiero przy drugiej próbie.Początkowo wydawało się, że wszystkich pasażerów i członków załogi udało się ewakuować. Później rosyjskie media donosiły o "tylko" jednej ofierze śmiertelnej i kilkunastu rannych. Ostatecznie okazało się jednak, że w pożarze zginęło aż trzynaście osób.Teraz na zastanawiający przebieg akcji ratowniczej na płycie lotniska Moskwa-Szeremietiewo wskazuje kapitan Piotr Czuban. Doświadczony polski pilot samolotów pasażerskich na Twitterze zachowanie Rosjan ocenił niezwykle krytycznie."Gdzie jest ARFF (lotniskowa straż pożarna - red.)? W Wawie, wiedząc o zawracającym samolocie, strażacy siedzą w samochodach. Wiedząc o awaryjnym lądowaniu, są rozlokowani wzdłuż pasa. Mają 90 sek. na dojazd i podanie min. 50 proc. środka gaśniczego. To, co widać, to jest przedszkole ratownicze" – skomentował Czuban.Na profesjonalną ocenę sytuacji Piotrowi Czubanowi pozwala nie tylko doświadczenie zdobyte na fotelu pilota. Przez wiele lat był on także Dyżurnym Operacyjnym Lotniska Chopina w Warszawie i na stanowisku tym odpowiadał m.in. za przebieg akcji ratowniczych. Jak wspomniał w jednym z kolejnych komentarzy na Twitterze, strażacy z jego zmiany w tak krytycznych sytuacjach reagowali w zaledwie 78 sekund.