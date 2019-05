"Szydłobus na drodze. Spierd***ć". Szydło napisała, że PiS wygra. Odpowiedź padła brutalna

Beata Szydło spotkała się z ostrą krytyką po swojej wypowiedzi dotyczącej spotkania w Pułtusku. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

B

eata Szydło w majówkowy weekend wybrała się w podróż do Pułtuska, gdzie spotkała się z wyborcami. To właśnie z tego miasta wyruszył z 2015 roku Szydłobus, który z programem 500+ na sztandarach zawiózł PiS do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Jednak tym razem tak miło nie było.





Tuż po spotkaniu w Pułtusku nastąpił bowiem wulgarny atak na Beatę Szydło. Wszystko działo się po wypowiedzi byłej premier na Twitterze. "Z Pułtuska w 2015 roku wyruszyliśmy 'Szydłobusem' po zwycięstwo. Wspomnienia z tamtej kampanii wróciły dzisiaj, podczas pikniku patriotycznego w tym pięknym mieście. Jestem przekonana, że i tym razem #damyradę i zwyciężymy" – napisała Beata Szydło.Doprowadziły one wielu internautów do wrzenia. "Szydłobus na drodze. Spierd...ć" – napisał jeden z użytkowników Twittera."Doskonała metafora dzisiejszego zlotu czarownic... mądrości najwyżej półTuska i full bajer ... czy jakoś tak..." – ocenił inny. "I tylko wspomnienia Ci pozostaną. Będzie co opowiadać zza krat" – nie przebierał w słowach następny.Były też inne opinie, których jednak nie wypada zacytować.Jednak uaktywnili się także zwolennicy Beaty Szydło. Jeden z rozpływał się nad pracowitością byłej premier. "Ogrom pracy, żadne podziękowania nie wystarczą. Pani Premier, ukłony do samej ziemi, dużo sił i wytrzymałości dla Pani i całej Drużyny. Jeszcze ten rok, by zaczęło się samo kręcić. Pozdrawiam serdecznie" – napisał.Beata Szydło ostatnio często spotyka się z protestami po swoich słowach, mimo że – wydawałoby się – udziela wypowiedzi, które są zbieżne z poglądami dużej części opinii publicznej. Tak było w przypadku okolicznościowych słów z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej Internauci przypomnieli choćby, że po wygranej PiS to ona zrezygnowała z unijnych flag podczas konferencji prasowych po posiedzeniach rządu. Wypomnieli też głosowanie nad kandydaturą Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, czyli słynne 27:1 . Wtedy mówiła, że to jej zwycięstwo. Przypominali także to, że Beata Szydło nie znała daty przystąpienia do UE