"PiS w panice!". Korwin-Mikke twierdzi, że rząd zna prawdziwe poparcie dla Konfederacji

Janusz Korwin-Mikke twierdzi, że rzeczywiste poparcie dla Konfederacji jest o wiele wyższe. • Fot. Screen / Facebook / Janusz Korwin-Mikke

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

anusz Korwin-Mikke twierdzi, że wyniki Konfederacji przez zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego są zaniżane w sondażach. Rząd zaś ma znać rzeczywiste poparcie dla bloku eurosceptyków i narodowców. Z tego powodu - jak twierdzi Korwin-Mikke - PiS ma być w panice.Janusz Korwin-Mikke pokusił się nawet o podanie konkretnej nieoficjalnej liczby z sondaży , jaką podobno ma znać rząd. Prezesa partii KORWiN i lidera Konfederacji zapytano, czy jego ugrupowanie przekroczy w eurowyborach 10 proc. poparcia.– Myślę, że więcej nawet. To już mamy w tej chwili zalążek, bo się jeszcze kampania tak na dobre nie zaczęła, a już w tej chwili widać, że wytaczają na nas potężne działa – stwierdził Korwin-Mikke. – Według sondaży, które zna rząd, to jest około 9 proc. – dodał.Tymczasem w jednym z ostatnich sondaży przed eurowyborami Prawo i Sprawiedliwość nieznacznie wyprzedza Koalicję Europejską. PiS uzyskało ponad 40 proc. poparcia, zaś KE 37,5 proc. Do europarlamentu dostałaby się jeszcze Wiosna z niemal 11-proc. poparciem. Próg wyborczy przekroczyła także nieznacznie właśnie Konfederacja z wynikiem 5,5 proc. A wcześniej narodowcy notowali znacznie słabsze wyniki.Badanie przeprowadził Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) na zlecenie RadiaZet.pl i "Newsweeka". W najnowszym sondażu dla portalu wPolityce.pl braci Karnowskich Konfederacja nie przekracza progu wyborczego