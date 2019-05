Głupota roku? Ktoś wrzucił do internetu zdjęcie arkusza z maturą i... numerem PESEL

Według informacji podanych w serwisie Wykop ktoś wrzucił na stronę Brainly zdjęcie arkusza maturalnego wraz z pytaniami i numerem PESEL. • Fot. Screen / Wykop

Bartosz Świderski

Fot. Screen / Wykop

ak podał użytkownik serwisu Wykop.pl, na stronie brain.ly miały pojawić się zdjęcia zrobione w trakcie egzaminu maturalnego wraz z numerem PESEL. Widać na między innymi nich treść pytań z tegorocznej matury.Jedno z nich brzmi: "Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do podanego fragmentu Dziadów cz.3 całego dramatu oraz wybranego tekstu kultury. Co najmniej 250 słów".Widzimy komentarz użytkownika serwisu o treści "Ale ktoś będzie miał lipę przez ten pesel". "Podobno ktoś wrzucił do internetu zdjęcie arkusza wraz ze swoim peselem. Kultura selfie i instagrama wypacza ludziom mózgi" – skomentował użytkownik Wykopu. Inny wykopowicz twierdził jednak, że na stronę Brainly zdjęć nie wrzuciła osoba, która wykonała fotografię, tylko ktoś inny.A Brainly to ogromna, 150-milionowa społeczność uczniów i ekspertów, dzięki którym – jak czytamy – nawet najtrudniejsze pytania znajdują dobrą odpowiedź . Użytkownicy Wykopu apelowali, by nie "wykopywać" zdjęć. Niestety, wpis poniósł się po sieci Przypomnijmy, w poniedziałek odbyły się matury z języka polskiego. W wielu szkołach w Polsce doszło do licznych zakłóceń. Jak donosiły media w całym kraju, odnotowano liczne alarmy bombowe . Tak było między innymi w placówkach w województwach świętokrzyskim, śląskim, opolskim, mazowieckim i małopolskim.