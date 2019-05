Na horyzoncie już widać zmiany. Do Polski wreszcie wróci prawdziwa wiosna

Powrót prawdziwej wiosny jest coraz bliżej. • Fot. Ventusky.com

redakcja naTemat

ogoda w Polsce nie rozpieszczała nikogo ani w majówkę, ani nie rozpieszcza już po majówce. Wtorek ma być jednak ostatnim dniem z arktycznym powietrzem, które płynie do nas z północy. Od środy ma być coraz cieplej, a już niedługo ma być nawet 25 stopni.Jak wynika z długoterminowej prognozy Tomasza Wasilewskiego dla TVN Meteo, na ocieplenie możemy liczyć już od środy, czyli od jutra. Będzie ono jednak stopniowe – do końca tygodnia nie możemy liczyć na więcej niż 19 stopni w najcieplejszych regionach kraju.Ale już po weekendzie, czyli w połowie maja, powietrze napływające do Polski zrobi się wyraźnie cieplejsze. Temperatura przekroczy 20 stopni, więc zrobi się całkiem komfortowo.Natomiast naprawdę ciepło zrobi się po 20 maja. Wtedy na północy będzie około 20 stopni, ale na południu i na zachodzie kraju na termometrach zobaczymy nawet 25, 26 kresek.źródło: TVN Meteo