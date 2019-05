PiS wraca do starego pomysłu. Ustawa ws. cudzoziemców ma wejść w życie w ekspresowym tempie

Do łask powrócił projekt ustawy Mariusza Błaszczaka. • Fot. Olaf Nowicki / Agencja Gazeta

o łask powrócił stary projekt ustawy dotyczący ochrony granic forsowany przez byłego ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka. Jak podaje "Rzeczpospolita", jego złagodzona wersja ma być przyjęta w ekspresowym tempie. Nowe przepisy uderzą przede wszystkim w cudzoziemców ze wschodu.Eksperci mówią, że nowa ustawa dot. cudzoziemców to tak naprawdę nieco złagodzona wersja projektu sprzed dwóch lat . Jego autorem był ówczesny minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak . Projekt był na tyle kontrowersyjny (zakładał przymusowe umieszczanie w ośrodkach cudzoziemców starających się o azyl), że prace nad nim utknęły w fazie konsultacji społecznej.Jak podaje " Rzeczpospolita " teraz, po złagodzeniu projektu, PiS wyjął go z "zamrażarki" i zapowiada błyskawiczne zmiany. Oficjalnie rząd tłumaczy wprowadzenie nowych przepisów zatrzymaniem procederu napływu imigrantów do Europy Zachodniej przez Polskę. Chodzi tu m.in. o Czeczenów, którzy składają w Polsce wniosek o azyl tylko po to, żeby przedostać się przez polską granicę.Dlatego PiS chce wprowadzić wykaz tzw. bezpiecznego kraju pochodzenia i kraju trzeciego, który pozwoli eliminować z automatu część wniosków o azyl. Wprowadzona zostanie także "zgoda na pobyt tolerowany" w przypadku, kiedy istnieje obawa, że cudzoziemiec może w swoim kraju być poddawany torturom.Dodatkowo wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej będą rozpatrywane w trybie granicznym, czyli nieprawidłowe dane lub oszustwa będą wykrywane jeszcze przed wjazdem do kraju. Ponadto cudzoziemcy starający się o azyl będą także pod większą kontrolą ABW, policji i Straży Granicznej.źródło: " Rzeczpospolita