"Na wrzaskliwych pedaliadach...". Kukiz w obrzydliwy sposób zaatakował Biedronia

Paweł Kukiz zaatakował na Facebooku Roberta Biedronia. • Fot. Łukasz Głowala / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

aweł Kukiz znany jest z tego, że często "traci kontrolę" nad swoimi mediami społecznościowymi. Niestety, tym razem lider ruchu Kukiz'15 nie może się zasłonić tym argumentem. A ma przed czym, bo w sposób bezpardonowy zaatakował Roberta Biedronia i jego partnera Krzysztofa Śmiszka. Poszło o Kościół i jego prawa w Polsce, a w tle oczywiście wybory do PE."Biedroń chce zniesienia artykułu o obrazie uczuć religijnych 'by nikt już nie był ścigany dlatego, że jacyś talibowie chcą na tym zbić kapitał polityczny'. Kapitał polityczny to zbijasz Ty i Twój żonomąż, Panie Biedroń - na wrzaskliwych pedaliadach, agresywnym ateizmie, neobolszewickim 'liberalizmie, który chce zmieść wszystko, co było święte dla naszych Przodków" – zaczyna swój wpis Paweł Kukiz "Zbijasz kapitał polityczny, SLD-owcu Palikotny, na faszystowskich metodach narzucania innym swojej „estetyki”, rodem z Rzymu tuż przed upadkiem, na nienawiści do świata, przykrytej fałszywym uśmiechem" – napisał lider ruchu Kukiz'15.Kukizowi chodzi o wypowiedzi Roberta Biedronia , które padły podczas jego wiecu pod Jasną Górą w Częstochowie . Lider Wiosny mówił o rozdziale Kościoła i państwa oraz o likwidacji przepisów dot. obrazy uczuć religijnych. Dalsza część wypowiedzi Pawła Kukiza przyjęła bardziej nienawistny ton."Dla mnie może Pan chodzić z ping-pongiem w ustach i wyćwiekowanej obroży z tabunem podobnych Panu kolegów- Pańska sprawa i nic mi do tego. Ale wara od mojej wiary. Wara od symboli, które dla mnie są ważne. Jeśli Pana uraziłem to już z góry przepraszam lecz trudno mi pohamować emocje samemu będąc urażonym" – podsumował oburzony Kukiz.Przypomnijmy, że Paweł Kukiz już nie raz zasłynął w mediach społecznościowych swoją tyradą. Pamiętna była jego r ozmowa na Twitterze z Markiem Jakubiakiem , w której nie mógł pogodzić się z odejściem posłów z jego ugrupowania. Wtedy jednak tłumaczył się, że ktoś zhakował mu konto. Jak teraz sie wytłumaczy?