Boją się, nie mają czasu... i pierwszy raz do ginekologa idą dopiero w ciąży

Kalendarz badań ginekologicznych każdej Polki

Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski Lekarz ginekolog i Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej Na polu profilaktyki ginekologicznej jest jeszcze wiele do zrobienia. Warto przede wszystkim podnosić świadomość kobiet, że ich zdrowie zależy głównie od ich postępowania, a w tym prawidłowym podejściu do własnego zdrowia pomoże opracowane kalendarium.

iedy pierwszy raz byłaś u ginekologa i dlaczego? Aż trudno w to uwierzyć ale 27 proc. Polek pierwszy raz w życiu odwiedziło tego lekarza kiedy zaszło w ciążę. Polki, delikatnie mówiąc, nie przepadają za wizytami u ginekologa - 38 proc. czuję się niekomfortowo na wizycie u tego lekarza, 17 proc. wstydzi się, 9 proc. boi się, a 17 proc. zwyczajnie nie ma czasu na chodzenie do tego lekarza.Jednak 72 proc. uważa, że regularne wizyty i badania pozwalają szybko wykryć groźne choroby. Wiedzą, a jednak nie chodzą…Z przeprowadzonego w marcu 2019 r. przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia badania dotyczącego opieki ginekologicznej kobiet wynika, że ponad 3 mln kobiet (24 proc. ankietowanych) chodzi do tego specjalisty rzadziej niż raz w roku, mimo że 9,5 mln Polek (72 proc.) zdaje sobie sprawę, że regularne wizyty u ginekologa i badania pozwalają wykryć groźne choroby Regularnie, co roku chodzi do ginekologa i wykonuje badania 57 proc. respondentek. Najczęściej do specjalisty chodzą młodsze kobiety (26-30 lat), a ponad 20 proc. pań powyżej 55 roku życia, chodzi rzadziej niż raz na dwa lata.– Obawy przed wizytą u ginekologa są najczęściej związane z dyskomfortem, stresem, skrępowaniem i wstydem. Część z nas, jak wskazują badania, boi się też, że może dowiedzieć się o chorobie lub otrzymać negatywny wynik badania. To niestety leży w ludzkiej naturze, że to co niepokojące, niekomfortowe dla nas omijamy – mówi Maria Rotkiel, psycholog.Specjalnie opracowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej "Kalendarz badań ginekologicznych każdej Polki” pokazuje, że kobiety powinny wykonywać regularnie wiele rodzajów badań od cytologii po USG dopochwowe, czy USG piersi, ale przede wszystkim umawiać się na regularne wizyty ginekologiczne przynajmniej raz w roku.Nowe wytyczne profilaktyki dla współczesnych kobiet przygotowane zostały w ramach inauguracji kampanii społeczno-edukacyjnej "W kobiecym interesie" zorganizowanej przez firmę Gedeon Richter.Kampania "W kobiecym interesie” została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Najwyższej Izby Kontroli, patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej i dwóch organizacji pacjenckich: Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości i Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Ginekologiczno-Onkologicznymi Magnolia.W ramach kampanii będzie można skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji w mobilnym gabinecie ginekologicznym.Mapa miejsc, które odwiedzi mobilny gabinet ginekologiczny podczas akcji "(Z)Badaj się w kobiecym interesie” oraz kalendarium badań są dostępne tutaj