"Matura z matematyki? Oby na 30 proc.". Królowa nauk sprawiła niektórym sporo problemów

Matura z matematyki jak co roku sprawiła sporo problemów. • Fot. Marcin Stępień/Agencja Gazeta

M





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

atura to bzdura, ale zdać ją trzeba – z takim mottem przystępowało we wtorek do egzaminu z matematyki wielu absolwentów szkół średnich. To, jak im poszło, zobaczymy w czerwcu. A już teraz każdy z nich może sprawdzić swoje odpowiedzi z arkuszami, które publikujemy poniżej.Ci uczniowie, którym nie przeszkodził fałszywy alarm bombowy, zmierzyli się we wtorek z maturą z matematyki. Królowa nauk sprawiła wielu z nich sporo kłopotów. Zwracają uwagę na wysoki poziom i duży stopień skomplikowania pytań.Co dokładnie było na tegorocznej maturze z matematyki? Sporo pytań z funkcji, ciągów i geometrii. Tegoroczni absolwenci szkół średnich zaznaczają, że liczą "chociaż na te 30 proc.".Poniżej dodajemy linki do arkuszy egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami: