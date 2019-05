Ciąg dalszy rzekomej afery obyczajowej z Kuchcińskim. Ujawniono, kto miał przekazać nagrania

Na wtorkowym przesłuchaniu w zeznaniach Wojciecha J. padło, że na nagraniu widział marszałka Kuchcińskiego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

fera obyczajowa związana z politykami PiS zatacza coraz to nowe koła. Wojciech J., były agent CBA, stwierdził ostatnio na przesłuchaniu w Sejmie, że na nagraniach z agencji towarzyskiej na Podkarpaciu rozpoznał marszałka Marka Kuchcińskiego. Dodał także, że materiały wideo dostarczył mu funkcjonariusz Straży Granicznej. Wirtualna Polska twierdzi, że wie, o kogo chodzi.Były oficer CBA Wojciech J. stawił się przed zespołem śledczym Platformy Obywatelskiej, żeby opowiedzieć o tym, co wie na temat nagrań pochodzących z agencji towarzyskiej na Podkarpaciu . Stwierdził, że rozpoznał na nich marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego , a same materiały wręczył mu funkcjonariusz straży granicznej.– Wcale się nie dziwię, że jak ktoś prowadzi dom publiczny, to nagrywa. To najłatwiejsze do utrzymania osób w szachu. Jeśli są to osoby ze świecznika, to można dowolnie je szantażować. Każdy by tak robił. Nagrania sporządzano w hotelach, w których okamerowano dodatkowe pokoje. Na Podkarpaciu nie było tajemnicą, że w agencjach towarzyskich funkcjonowały studia nagrań. Funkcjonariusze nie chcieli tego ruszać, bo z jednej strony to ich przerastało, a z drugiej sami korzystali z usług tych agencji – mówił na przesłuchaniu Wojciech J.Odnalezienie nagrań było jego misją. Gdy je znalazł (dostał od pogranicznika), przekazał je swojemu przełożonemu, a te niedługo potem zniknęły z jego sejfu. Były agent CBA nie chciał zdradzić personaliów funkcjonariusza, który przekazał mu materiały wideo. Wirtualna Polska twierdzi, że owy pogranicznik to krewny jednego z innych czołowych polityków PiS."Ten polityk jest dzisiaj ważnym ministrem, od lat pełni czołową funkcję w ścisłym kierownictwie PiS. Taśmę nagrano w 2014/2015 roku, kiedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość nie było u władzy. A krewny wówczas właśnie pracował w Straży Granicznej na Podkarpaciu" – czytamy na portalu.To wyglądałoby na rozgrywki wewnątrzpartyjne. Wymowny jest w tej sprawie także brak reakcji ze strony kierownictwa PiS. O aferze nie wypowiedzieli się ani Jarosław Kaczyński, ani Mateusz Morawiecki czy Joachim Brudziński. A przecież chodzi o Marka Kuchcińskiego, drugą osobę w państwie.źródło: Wirtualna Polska