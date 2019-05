Przetakiewicz zachwyca się spotkaniem ze swoją idolką. "Kiedy podeszłam, natychmiast mnie przytuliła"

Założycielka La Manii była zachwycona spotkaniem z Michelle Obamą. • Fot. Instagram / @joannaprzetakiewicz

oanna Przetakiewicz poleciała niedawno do Montrealu, aby wysłuchać tam wystąpienia Michelle Obamy. Założycielce marki modowej La Mania udało się spotkać z żoną byłego prezydenta USA. Swoimi przeżyciami podzieliła się z internautami.Przetakiewicz udostępniła na Instagramie trzy posty, w których odniosła się do inspirującego spotkania z Obamą. "Kocham takie momenty w życiu, które zmieniają je na lepsze i zawsze będę się o nie bardzo starać. Dla mnie największym bodźcem i stymulacją jest żywa rozmowa z ludźmi. Bycie z innymi" – rozpoczęła swój pierwszy wpis."Absolutnie nic nie rozwija mnie tak, jak żywa wymiana myśli. W tym wypadku było to wysłuchanie kobiety, którą podziwiam. Nie tylko za to, co osiągnęła, również zanimzostała pierwsza damą US, ale za szczerość, dobre serce, mądrość, zniewalający autentyczny uśmiech, za ciepło i kobiecość, za pewność siebie przy totalnym braku arogancji" – dodała nawiązując do Michelle Obamy Zaznaczyła ponadto, że wystąpienie żony byłego prezydenta odbyło się 3 maja w Montrealu i nosiło tytuł "#I AM BECOMING". Projektantce mody udało się wraz z nieliczną grupą ludzi odbyć z Obamą indywidualną rozmowę."Kiedy ją zobaczyłam, oniemiałam z zachwytu. Zobaczyłam ultra glamour piękną kobietę, bardzo naturalną. Przystępną, przyjazną, która czekała na nas z otwartymi ramionami. I to właśnie zrobiło na mnie największe wrażenie!" – czytamy na Instagramie Przetakiewicz. "Kiedy podeszłam do niej, natychmiast mnie przytuliła i zapytała, skąd przyjechałam i co robię" – podkreśliła."Są tacy ludzie, nad którymi pan Bóg zawsze zapala światło, ona jest jedną z nich" – dodała w swoim wpisie Przetakiewicz