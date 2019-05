Zawodnicy Tottenhamu po meczu nie mogli opanować radości. • Fot. Instagram / @houseofhighlights

ottenham w niebywały sposób odrobił trzybramkową stratę i awansował w środowy wieczór do finału Ligi Mistrzów. Dość powiedzieć, że goście zwycięską bramkę w meczu z Ajaksem Amsterdam zdobyli w 96. minucie meczu. Już po spotkaniu nie byli w stanie opanować swoich emocji – i trudno im się dziwić.W sieci furorę robi nagranie z szatni Tottenhamu, gdzie zawodnicy oraz sztab trenerski oddają się świętowaniu.I właściwie trudno nawet opisać słowami to, co dzieje się na nagraniu, choć trzeba przyznać, że oczywiście główną gwiazdą jest zdobywca hat-tricka Lucas Moura. Najlepiej to po prostu zobaczyć: Dzięki wygranej 3:2 Tottenham w wielkim finale Ligi Mistrzów zagra z Liverpoolem. Finał odbędzie się na nowym obiekcie Atletico Madryt.