Zaskakujący pomysł w Senacie ws. 500+. Niektórzy mieliby dostać więcej, inni… okrągłe zero

Jan Rulewski zgłosił dwie poprawki do nowej wersji 500+. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

500+ dla każdego od pierwszego dziecka w rodzinie to jedna z głównych obietnic Jarosława Kaczyńskiego (a więc i PiS) przed nadchodzącymi wyborami. Jednak jak podaje "Super Express", w Senacie trwa debata nad poprawkami. Pojawiła się propozycja zwiększenia świadczenia dla niektórych. A dla niektórych zupełnego pozbawienia go.Sejm już zaakceptował zmiany w 500+, ale w Senacie nowelizacja na ten moment jest poddana debacie. I jak się okazuje, jedna z proponowanych poprawek zakłada… 1000+. Zgłosił ją dawny senator PO Jan Rulewski.1000+ to nie jedyna niespodzianka, ponieważ część wyborców zgodnie z jego pomysłami miałaby w ogóle zostać pozbawiona świadczenia. – Chodzi o to, żeby czasowo zawiesić świadczenia dla tych rodzin, których dochód miesięczny wynosi co najmniej 17 tys. złotych – powiedział "Super Expressowi".Takie rozwiązanie miałoby funkcjonować przez dwa lata, a zyskać mieliby rodzice dzieci z niepełnosprawnościami. Rulewski złożył też drugą poprawkę – zgodnie z nią świadczenie miałoby przysługiwać nie do 18., a do 19. roku życia. O ile dane dziecko dalej się uczy.Poprawki zaproponowane przez Rulewskiego raczej nie mają jednak wielkich szans. A projekt nowelizacji przejdzie w niezmienionym kształcie do prezydenta.Przypomnijmy, że 500+ od pierwszego dziecka w rodzinie to pomysł prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego , który wchodzi w skład tzw. piątki Kaczyńskiego . Jego propozycja była zaskoczeniem nawet dla wielu w PiS – bo przecież jeszcze niedawno w resorcie rodziny twierdzili, że ich na to po prostu nie stać źródło: Super Express