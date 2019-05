Tak ministerstwo tłumaczy się z zapaści stadnin. Brejza wyśmiał odpowiedź resortu

Krzysztof Brejza dopytywał ministra rolnictwa o sytuację ze stadninami w Polsce. Odpowiedź zaskoczyła posła PO. • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

rzysztof Brejza nie ustaje w tropieniu afer i wytykaniu rządzącym skutków niektórych ich decyzji. Tym razem poseł PO wrócił do sprawy stadnin w Polsce i przedstawił kolejne tłumaczenia rządzących. Odpowiedź ministerstwa rolnictwa tylko rozśmieszyła polityka opozycji. Krzysztof Brejza 9 kwietnia skierował pismo do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w nawiązaniu do informacji o dramatycznej sytuacji finansowej stadniny koni w Michałowie. Poseł przedstawił swoje pytania."Jak kształtowały się wyniki finansowe stadniny w Michałowie w okresie od 2015 do 2018 roku? Jakie według wiedzy MRiRW są przyczyny aktualnej sytuacji finansowej SK w Michałowie?" – czytamy w piśmie posła PO.Polityk na Twitterze ujawnił odpowiedź resortu w tej sprawie. "'Konie Minus' i, uwaga, TRZECIE tłumaczenie PiS ws. zapaści stadnin. Tym razem winna jest ... 'nadpodaż koni na rynku' Wcześniej winna była: 'susza', 'ograniczenie sprzedaży koni'. Jutro winne będzie gradobicie i koklusz" – zażartował poseł Brejza, a do swojego wpisu dołączył wspomniany dokument.Temat stadnin Brejza poruszył już wcześniej. Chodziło o sytuację finansową Stadniny Koni w Michałowie. Pod koniec kwietnia również publikował odpowiedź resortu w mediach społecznościowych."PiSowski program 'Konie Minus' w stadninie Michałów: '4 krotne zmniejszenie sprzedaży wyhodowanych koni w stosunku do 2016'(odpowiedź KROW). W Janowie podobno przyczyną upadku stadniny jest susza" – pisał parlamentarzysta.