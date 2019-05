Wchodząc do baru w Belgradzie mocno się zdziwisz. W Polsce już prawie nikt tego nie robi

Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro. • Fot. na:temat

Monika Przybysz

Partnerem artykułu jest Huawei.

elgrad to miasto niczym pudełko czekoladek: nigdy nie wiesz, co się trafi. Wchodząc do pierwszego lepszego baru można, na przykład, cofnąć się w czasie: znowu macie "naście" lat i żeby dotrzeć do baru musicie najpierw przedrzeć się przez kłęby gęstego dymu. Chwilo, trwaj!Żarty żartami, ale niepalący nie mają w Serbii łatwo. Owszem, można znaleźć miejsca, w których na stolikach nie stoją popielniczki, ale szukając na własną rękę możecie mieć problem. Z pomocą przychodzi internet: popularny podróżniczy serwis theculturetrip.com naliczył ich... siedem Dla tych, którzy chcieliby poczynić tu niezbyt uprzejmy komentarz na temat zacofania Serbii względem "Europy", przypominamy, że palenie w barach i restauracjach jest nadal dozwolone min. w Austrii.