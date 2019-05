Takiego castingu jeszcze nie było. Podczas zdjęć... poleje się krew. W słusznej sprawie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przekonuje w spocie, że jesteśmy może różni, ale łączy nas jedno - krew. • Screen YouTube/Bliscy Krewni – spot promocyjny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Monika Przybysz

en facet, który co rano zastawia ci wyjazd, ci co muszą wiercić od 7.00 rano, ten, co czyta ci przez ramię w autobusie, ta, co stuka ci miotłą w podłogę i ta, co zawsze jest grosik winna. Wiesz, co ich łączy? Uratowali niejedno życie – mówi bohaterka spotu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Centrum chce, żebyśmy poznali bliżej tych nieznanych bohaterów, którzy swoją krwią ratują nam życie.Akcja nazywa się "Portret Bliskiego Krewnego" i ogłosiło ją na swoim facebookowym profilu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach dołączając apel: Jesteś krwiodawcą/krwiodawczynią? Powiedz o tym światu!RCKiK zorganizuje sesję zdjęciową przy ambulansie do oddawania krwi i przedstawi osoby, które zdecydowały się oddać cząstkę siebie innym potrzebującym. To część większego projektu "Bliscy Krewni".Niezależnie od tego, czy wolisz leżeć plackiem, czy biegać maratony; masz muchy w nosie, czy uśmiech na twarzy; jesteś uparty jak osioł, czy waleczny jak lew; wolisz milczeć, jak makiem zasiał, czy krzyczeć co sił w ważnej sprawie – dodają twórcy akcji na stronie internetowej bliscykrewni.pl "W naszym otoczeniu wielu jest krwiodawców, którzy swoim zaangażowaniem pomagają ratować ludzkie życie. Bierzmy z nich przykład i sami ten przykład nieśmy. Dzielmy się krwią i chwalmy się tym!" – tak zachęcają do wysyłania zgłoszeń przedstawiciele katowickiego centrum krwiodawstwa.To ważny moment, gdyż zbliżają się wakacje - najtrudniejszy i najbardziej problematyczny czas dla krwiodawstwa w całym kraju.Mimo intensywnych prób i badań nad wytworzeniem syntetycznej krwi, dotychczas nie stworzono metody na wyprodukowanie krwi w warunkach laboratoryjnych. Nie są dostępne sposoby przemysłowego pozyskania składników krwi. Oznacza to, że nadal jedynym sposobem na pozyskanie krwi jest jej honorowe oddawanie. Wystarczy 450 ml. Cała procedura, wraz z rejestracją i badaniami, trwa około 60 minut.Codziennie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach do ponad 140 szpitali w regionie trafia około 250 litrów krwi. Jest niezbędna m.in. w klinikach hematologii, do przeprowadzania przeszczepów serca, płuc, wątroby czy nerek, a także dla wymagających szybkiej interwencji chirurgicznej ofiar wypadków komunikacyjnych.