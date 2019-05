Oj, to musiało boleć. Pawłowicz chciała ośmieszyć Sikorskiego, ale ten szybko sprowadził ją na ziemię

Wciąż iskrzy między Sikorskim i Pawłowicz. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta W

osłanka Pawłowicz nie odpuszcza Radosławowi Sikorskiemu i śledzi jego poczynania w mediach społecznościowych. Próbuje wtykać szpile w znienawidzonego polityka, ale trzeba przyznać, że Sikorski dzielnie się odgryza. Właśnie wypomniał posłance jej publikacje z czasów PRL.Zaczęło się niewinnie – Radosław Sikorski odniósł się na Twitterze do szumnych zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego , który podczas tej kampanii wyborczej zdążył już wiele Polakom obiecać. "Aż dziw, że Prezes nie ogłosił jeszcze, że zbudujemy lotniskowiec" – skwitował były szef MON. Na wpis zwróciła uwagę posłanka Krystyna Pawłowicz."Fantastycznych opowieści o pana afgańskim bohaterstwie na zapleczu walk i „frontowych” fotek w gustownym „wojennym” ubranku nic nie „przebije”...Żaden lotniskowiec..." – próbowała ironizować polityczka PiS. Czy skutecznie? Raczej nie, Sikorski przypomniał fakt z życia Pawłowicz, który dziś jest raczej niewygodnym dla polityk Prawa i Sprawiedliwości.Chodzi o działalność Pawłowicz z czasów PRL. "Czy wtedy, w latach 80-tych, Pani nie pisała aby artykułów o przyjaźni polsko-radzieckiej? Chwała (późnym) bohaterom!" – odpowiedział były minister. Przypomnijmy, w czasie wojny w Afganistanie Sikorski pojechał tam, by przyłączyć się do Mudżahedinów walczących z wojskami ZSRR. Później relacjonował konflikt jako korespondent „The Sunday Telegraph”.Konflikt między Sikorski i Pawłowicz trwa już od pewnego czasu. Gdy były szef MSZ pochwalił się znajomością z nowym cesarzem Japonii, zaatakowała go Krystyna Pawłowicz . Kandydat do Europarlamentu odciął się wówczas słowami "bujaj się, wariatko".