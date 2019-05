"Witam z trasy PiS-busa. Proszę o zaufanie". Szydło mobilizowała wyborców przed ucieczką do Brukseli

Wicepremier Beata Szydło apelowała do wyborców PiS w PiS-busie, który właśnie wyruszył w wyborczą trasę. • Fot. Twitter / Beata Szydło

eata Szydło ma ambicje osiągnąć rekordowy wynik w swoim okregu małopolsko-świętokrzyskim. Ma na to szanse, bo wśród wyborców PiS cieszy się dużą popularnością, poza tym jest jedynką na liście. Na finiszu kampanii zagrzewała wyborców nagraniem z PiS-busa.– Witam państwa z trasy. Kampanijny PiS-bus wyruszył właśnie z Krakowa. Jedziemy do Zakopanego i Nowego Targu na spotkanie z wyborcami. Ostatnia prosta wyborcza przed nami. Za kilkanaście dni będziemy decydowali o ważnych dla Polski i Polaków sprawach – mówiła Beata Szydło– Będziemy decydowali o prawie Polaków do własnej waluty, prawie rodziców do wychowywania dzieci, do wartości, które budują naszą tożsamość, będziemy decydowali o prawie i poczuciu bezpieczeństwa w Polsce i w Europie. To są bardzo ważne wybory, liczymy na Wasz głos. Proszę Was o zaufanie, byście zaufali politykom Prawa i Sprawiedliwości. W Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim zawsze będziemy bronić interesów Polski – wyjaśniała.Kampania wyborcza na ostatniej prostej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 26 maja nabiera tempa. Jarosław Kaczyński na ostatniej prostej przekonywał, że jego partia walczyła z pedofilią. Odpowiedział mu szef PO Grzegorz Schetyna słowami " Panie Kaczyński, nic pan nie rozumie ". Słowa prezesa PiS skomentowała też Joanna Scheuring-Wielgus