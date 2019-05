Sikorski ma pomysł na walkę z pedofilią w Kościele. Ocenił reakcję księży na film Sekielskiego

Radosław Sikorski nie ukrywa, że jego zdaniem z pedofilią w Kościele trzeba walczyć w zdecydowany sposób. • Fot. Łukasz Antczak / Agencja Gazeta

o trzeba wreszcie białym żelazem wypalić. Zarówno pedofilię, jak i jej krycie – powiedział w Polsat News Radosław Sikorski. Były szef MSZ ocenił też reakcję Kościoła odnośnie filmu "Tylko nie mów nikomu".Radosław Sikorski w Polsat News przyznał, że jeszcze nie widział filmu braci Sekielskich, ale powiedział kilka słów odnośnie komentarzy na temat produkcji, która w ostatnich dniach stała się tematem numer jeden w Polsce – Zdaje się, że film jest wstrząsający. Tym razem dobra reakcja Kościoła – stwierdził polityk. Sikorski odniósł się również do zapowiedzi prezesa PiS , który zapewniał, że kary za pedofilię będą zaostrzone. – Myślę, że Jarosław Kaczyński powinien się zająć tym problemem w swoim własnym klubie – przekonywał.Były szef MSZ przypomniał, że w Chile papież Franciszek został wprowadzony w błąd w przypadku krycia pedofilii w Kościele. – To się skończyło dymisją całego episkopatu – zauważył. Sikorski nie ukrywał też, że odnośnie problemu pedofilii konieczne jest radykalne rozwiązanie. – To trzeba wreszcie białym żelazem wypalić. Zarówno pedofilię, jak i jej krycie – stwierdził."Tylko nie mów nikomu", czyli obraz pokazujący problem pedofilii w polskim Kościele od sobotniego popołudnia ma prawie 7 mln odsłon (stan na poniedziałek na godz. 7) . Tym samym pobił już popularnością film "Kler", który przyciągnął do kin trochę ponad 5 mln widzów. NaTemat rozmawiało z Sekielskim o wynikach "Tylko nie mów nikomu". – Jestem przeszczęśliwy. Zakładaliśmy, że może być dobry wynik oglądalnościowy, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak – skomentował autor dokumentu o pedofilii wśród księży.źródło: Polsat News