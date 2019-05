Grochowska spełni amerykański sen? Zagra w filmie aktora znanego z kultowego serialu

Aktorka wcieli się w filmie w postać matki głównej bohaterki. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

olska aktorka zagra w filmie "Moja gwiazda: Teen Spirit" w reżyserii aktora znanego z kultowego serialu "Opowieść podręcznej". Grochowska wcieli się w postać matki głównej bohaterki granej przez Elle Fanning."Moja gwiazda: Teen Spirit" opowiada historię nastoletniej Violet, polskiej emigrantki, która za wszelką cenę chce zrobić popową karierę w brytyjskiej branży muzycznej. Jej mama woli jednak, żeby córka nie wyjeżdżała do Londynu, a swoją pasję do śpiewania rozwijała w małomiasteczkowym chórze kościelnym. Matkę bohaterki zagra Agnieszka Grochowska.Aktorka, która ukończyła studia aktorskie na Akademii Teatralnej w Warszawie, zasłynęła z ról w komediach romantycznych "Tylko mnie kochaj" i "Mała wielka miłość". Potem zagrała m.in. u Agnieszki Holland w nominowanym do Oscara dramacie wojennym "W ciemności" oraz wcieliła się w postać Danuty Wałęsy w filmie Andrzeja Wajdy "Wałęsa. Człowiek z nadziei".Grochowska miała już za sobą swój zagraniczny debiut. W 2015 roku pojawiła się w thrillerze Ridleya Scotta zatytułowanym "System". Zagrała tam u boku światowej sławy aktorów takich jak Tom Hardy, Gary Oldman i Noomi Rapace.W obsadzie "Teen Spirit", oprócz polskiej aktorki, zagra także znana z "Neon Demon" Elle Fanning oraz Rebecca Hall ("Vicky Cristina Barcelona"). Dramat muzyczny jest debiutem reżyserskim Maxa Minghella, odtwórcy roli Nicka Baline’a w serialu "Opowieść podręcznej". W filmowym soundtracku usłyszymy w wykonaniu obsady m.in. piosenki "Dancing On My Own" Robyn i "Just a Girl" zespołu No Doubt.