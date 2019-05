W tej budce kupisz popcorn, podobną spotkasz na co drugiej ulicy tego miasta. I wcale nie jesteśmy w USA

Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro • Fot. na:Temat

zestawieniach "10 potraw, których musisz spróbować w..." raczej się go nie spodziewacie. Ale będąc w stolicy Serbii nie możecie nie spróbować... popcornu.Próba tłumaczenia, dlaczego mieszkańcy Belgradu tak wielką miłością darzą popcorn, skończy się tak samo, jak pytanie dlaczego krakowianie kilogramami pochłaniają obwarzanki.Wytłumaczenia można szukać w uroku mobilnych budek z jedzeniem, sentymencie czy zwykłym zbiegu okoliczności. Pewnym jest jednak, że po wycieczce do Belgradu, na hasło "popcorn" już nigdy nie wyświetli się wam przed oczami kinowa sala, ale ulica Kneza Mihaila.Jeśli jednak nie uwiedzie was słono-maślany smak "dmuchanej" kukurydzy, wiedzcie, że serbski street-food wcale się na niej nie kończy. Ćevapi czy pljeksavica, czyli mięsne "podstawczaki" tutejszej kuchni również są na wyciągnięcie ręki. Pytanie, jak smakowałyby z popcornem?